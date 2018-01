Blitz dei Nas nel noto panificio, biscotti conservati in garage: "Gravi carenze igienico-sanitarie"

Nuovo blitz dei Nas a tutela della sicurezza alimentare. I carabinieri sono intervenuti nel Nolano, precisamente a San Paolo Belsito, dove hanno verificato le condizioni ingienico-sanitarie di un panificio.

Sono stati apposti i sigilli a parte del locale: un garage era stato destinato abusivamente a confezionamento ed etichettatura di pane e altri prodotti da forno (soprattutto biscotti), oltre che usato come deposito per materie prime ed imballaggi.

La struttura, oltre a non essere fornita di nessuna autorizzazione per la destinazione d'uso cui era stata adibita, si trovava in condizioni igienico-sanitarie definite di “gravi carenze” dai Nas. Non è stato reso noto il nome del panificio.