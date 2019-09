Via Girolamo Santacroce, chiude un altro storico giornalaio

Un altro storico giornalaio ha chiuso a Napoli ed in particolare in via Girolamo Santacroce.

Il post di Federico Arienzo, consigliere Pd: "Ha chiuso l’edicola di Girolamo Santacroce, accanto alla scuola materna che è stata di Emma in questi 3 anni Ogni mattina lui prendeva una pila di giornali e si catapultava nel traffico di Salvator Rosa. “Mentre siete fermo un bel giornale dotto’? “ Occhi stanchi, azzurro ghiaccio e sorriso immancabile Lei restava nell’edicola, biglietti della metro e qualche giocattolino a qualche bambino che costringeva il genitore all’acquisto con un capriccio mattutino. Negli ultimi tempi era diventata troppo dura. “Dotto’ la gente non legge più, rifiuta quasi con disprezzo, come se vendessi cose inutili per guadagnare qualche soldo Io non ho potuto fare tutte le scuole, non ho viaggiato, ma con i miei giornali ho girato il mondo e imparato cose che non avrei mai creduto. “Saracinesca abbassata e un bigliettino che non riesco a leggere dall’auto Il mondo cambia, le nostre abitudini, i nostri quartieri mutano tra un negozio storico che viene superato e una attività online che parte da qualche pc di casa. È la storia di chi non può adeguarsi, non ha le possibilità per farlo e si ritrova indietro e poi nell’oblio, senza quel sorriso, il traffico mattutino sarà meno sopportabile".