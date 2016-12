Scommesse illegali: due denunce

Avevano messo su un centro raccolta di scommesse completamente abusivo ma sono stati scoperti dai carabinieri. È successo a Marano di Napoli dove sono stati denunciati due uomini per esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa. Si tratta di un 41enne già noto alle forze dell'ordine e di un 19enne incensurato. I due avevano aperto l'attività a via Cristoforo Colombo ma non avevano nessuna delle autorizzazioni necessarie.

Quando i militari sono entrati nella sala scommesse e hanno chiesto i documenti si sono subito resi conto che gli esercenti erano completamente fuorilegge. Così hanno immediatamente sottoposto a sequestro la struttura in attesa delle determinazioni dell'autorità giudiziaria. I due proprietari sono stati denunciati e per adesso la loro attività resterà chiusa. Non è il primo caso del genere sia in provincia che a Napoli scoperto dalle forze dell'ordine.