Addio Cellar Theory, chiude i battenti dopo 10 anni il live club più alternativo della città

Dopo l'Hades live music pub, un altro pezzo della storia musicale del Vomero chiude i battenti. È la volta del Cellar Theory, da qualche anno spostatosi da via Bonito a vico Acitillo.

Nato nel 2007, era inizialmente una sala prove e di registrazione. Diventato man mano sempre più centro di aggregazione per i musicisti partenopei, ha iniziato l'anno successivo a muoversi nell'ambito dei live club.

Lo spirito, quello di ospitare progetti musicali alternativi al panorama mainstream della musica dal vivo, ha pagato, e reso in pochi anni il locale un vero e proprio luogo di culto. Al quale però gli affezionati avventori abitudinari e non dovranno fare ora a meno.

Ieri l'ultima serata dopo 10 anni di musica. La speranza, dei tantissimi che in queste ore hanno scritto sulla pagina social del fondatore Luciano Labrano, è che il locale possa al più presto tornare. “Ringrazio tutti, colleghi, musicisti e appassionati per le belle parole di sostegno, affetto e solidarietà – risponde lui – Farò tutto il possibile, con le energie che mi restano, per tentare di ripartire e di non far finire una bella storia durata 10 anni".