Spacciava in un bar: locale chiuso per cinque giorni

Il Questore di Napoli, su proposta della Stazione dei Carabinieri Quartiere 167, ha disposto la sospensione per cinque giorni dell’attività di un bar in via Roma verso Scampia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nello scorso febbraio i militari hanno arrestato un uomo che stava spacciando sostanze stupefacenti all’interno del locale; inoltre, gli ulteriori controlli effettuati hanno evidenziato l’assidua frequentazione del locale da parte di soggetti con precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, nonché per violazione della normativa in materia di stupefacenti, per i quali il bar era diventato un luogo di abituale ritrovo. Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la pubblica sicurezza.