Scommesse online: chiusi sei siti illegali

Anche se sono italiani, sono registrati in paesi stranieri come Stati Uniti, Panama, Curacao. Per questo motivo non possono operare in Italia e non possono raccogliere scommesse al di fuori del controllo dell'Aams. I militari della guardia di finanza di Napoli hanno chiuso sei siti di scommesse online che erano registrati all'estero. Le fiamme gialle stanno da tempo dando una stretta a tutte queste pagine web che, seppure gestite in Italia, non pagano le tasse nel nostro Paese.

Senza la necessaria autorizzazione a raccogliere scommesse sono completamente illegali. I siti italiani autorizzati sono facilmente riconoscibili dal logo “Gioco sicuro” e da quello dell'Aams, legata al Monopolio di Stato. Il fenomeno dei siti stranieri operanti illegalmente in Italia resta comunque molto diffuso con un'utenza decisamente ampia.