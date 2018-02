Condotte idriche ko in via Nuova San Rocco, traffico in tilt tra Capodimonte e Colli Aminei

Problemi per la viabilita da ieri sera nella zona tra Capodimonte ed i Colli Aminei: come comunicato dal presidente della III Municipalità Ivo Poggiani, via Nuova San Rocco è chiusa al traffico.

Secondo quanto riportato da Poggiani, a causare il transennamento dell'arteria è stato uno sprofondamento del manto stradale dovuto a perdite delle condutture idriche.

Dalla serata di ieri tecnici sono presenti sul posto. Il traffico, soprattutto da stamattina, è particolarmente intenso in zona.