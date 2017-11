Maltempo e allagamenti, chiusa la fermata della metro Municipio

"Si informa la Gentile Clientela che, causa problemi tecnici, la fermata di Piazza Municipio della Metropolitana Linea 1 è chiusa in entrambi i sensi di marcia". E' questo il messaggio pubblicato da Anm, riguardo la chiusura della fermata Municipio della metro, a causa di un allagamento avvenuto questa notte per il maltempo, che sta colpendo Napoli e la provincia.

I disagi interessano solo la fermata Municipio, i convogli della linea 1 viaggiano regolarmente e non sono stati riscontrati problemi nelle altre stazioni.

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un'allerta meteo, con conseguente criticità idrogeologica di colore Arancione, valevole dalle 20 di domenica 5 novembre fino alle 20 di lunedì 6 sull'intero territorio regionale.

Paura su un volo di linea partito da Roma e diretto a Napoli. A causa del maltempo l'aereo è stato costretto a far ritorno nella Capitale. A bordo minuti di terrore per le avverse condizioni climatiche, come raccontato a NapoliToday dai passeggeri.