Locale senza registrazione sanitaria, chiusa pasticceria a Giugliano

Un locale di un bar-pasticceria di Giugliano in Campania, posto lungo la via Domitiana, è stato chiuso dai Carabinieri del NAS di Napoli, dopo lunghe verifiche igienico-sanitarie. I militari hanno accertato che il locale uso deposito, destinato allo stoccaggio di alimenti, non aveva la necessaria registrazione sanitaria.

Sono numerose le attività dei Carabinieri dei Nas, che in questi giorni stanno verificando molte imprese attive nel settore della ristorazione.