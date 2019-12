Lavori all'impianto di illuminazione, chiude una corsia della Galleria Laziale

L'Area Viabilità e Trasporto Pubblico del Comune di Napoli ha indetto dalle 8:00 alle 16:00 di domani 10 dicembre (e comunque fino a cessate esigenze) un dispositivo di traffico provvisorio per consentire interventi di manutenzione dell'impianto di pubblica illuminazione nella Galleria Laziale. Il dispositivo è valido solo per la corsia che da piazza Sannazaro conduce a Fuorigrotta.

In particolare è stato disposto il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli dell'impresa esecutrice dei lavori e il divieto di transito per i pedoni sul marciapiedi della corsia interessati dai lavori.