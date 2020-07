Covid, controlli case per anziani: chiusa una struttura a Napoli

Nel Napoletano una struttura per anziani è stata chiusa.

Si tratta di uno dei risultati delle operazioni dei Nas su case di riposo nel capoluogo partenopeo, come a Salerno, Campobasso, Trapani e Palermo. Alcune di queste sono state peraltro condotte nell'ambito dei controlli sul rispetto delle norme anti-Covid-19.

Il Nas di Napoli nel corso di un'ispezione presso una residenza per over 65 ha riscontrato "gravi criticità igienico-sanitarie e strutturali", ritenute tali da chiedere la cessazione dell'attività.

La struttura è stata chiusa e al legale responsabile sono state contestate sanzioni amministrative per 5mila euro. Restando in Campania, una struttura non autorizzata è stata scoperta nei pressi della costiera amalfitana e sequestrata.