Covid-19, Conte: "Da adesso aperti solo alimentari e farmacie". De Magistris: "Mai mollare"

Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia che a Napoli si sta occupando della riqualificazione di Bagnoli, verrà nominato commissario per l'emergenza Covid-19.

È stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a dichiararlo, nel discorso alla Nazione di stasera che ha di fatto inasprito le misure a contrasto del contagio di Coronavirus.

Arcuri si occuperà soprattutto di quanto riguarda l'integrazione del comparto sanità per affrontare - soprattutto per la terapia intesiva - l'emergenza del contagio.

Anche il sindaco di Napoli, Lugi de Magistris, si è espresso via Twitter sulle parole del premier.

Le parole di Giuseppe Conte

"So che state facendo dei sacrifici e non è facile, ma questo sta offrendo un contributo prezioso al Paese - sono le parole di Giuseppe Conte - L'Italia sta dando prova di essere una grande comunità. Il mondo ci guarda. Per i numeri del contagio ma anche per la nostra grande resistenza. Domani ci prederanno come esempio positivo. Siamo quelli che per primi in Europa sono stati colpiti, stiamo diventando un modello per tutti gli altri. Questa sfida mette a dura prova il nostro sistema sanitario nazionale e mette a dura prova la nostra economia. Nelle scelte prese fin qui, abbiamo tenuto conto di tutti i valori in gioco. Al primo posto ci sarà sempre la salute degli italiani".

"Ero consapevole, quando ho chiesto dei sacrifici, che sarebbe stato solo il primo passo - ha proseguito il presidente del Consiglio - Ora è il momento di compiere un passo in più, quello più importante. Ora disponiamo la chiusura di tutte le attività commerciali eccetto gli alimentari, i supermercati, le farmacie, le parafarmacie. Garantiamo i generi di prima necessità quindi. Fabbriche e aziende continueranno, purché garantiscano un protocollo per la sicurezza. Restano garantiti i servizi pubblici essenziali tra cui i trasporti ed i servizi di pubblica utilità". Resteranno aperte anche banche e uffici postali.

"L'effetto potremmo vederlo tra alcune settimane - ha aggiunto Conte - Se i numeri cresceranno, non vuol dire dovremmo aumentare le misure. A breve nominerò un commissario, per sopperire alle carenze in fatto di sanità. Nominerò Domenico Arcuri di Invitalia, si coordinerà con la Protezione Civile. Tutti insieme ce la faremo".

Il tweet di de Magistris

Questo il tweet del sindaco de Magistris pubblicato dopo le ultime dichiarazioni sui provvedimenti annunciati dal presidente Conte: “La forza di un popolo si vede nei momenti drammatici.Siamo in guerra contro un virus che non si vede ma si sente. Restiamo uniti e vinceremo, ritornando ad assaporare la gioia e il dono della vita. Sono accanto ai malati e ai medici ed infermieri, i nostri eroi. Mai mollare!”.

Il commento di Vincenzo De Luca

"Necessarie e condivisibili - secondo il governatore Vincenzo De Luca - le misure restrittive del Governo. Necessario e decisivo il senso di responsabilità di ogni cittadino italiano. Due osservazioni. Decreti e ordinanze sono efficaci se c'è chi le fa rispettare rigorosamente al di là del senso di responsabilità di ogni singolo cittadino. È assolutamente necessario un impegno straordinario, chiaro ed esplicito, di tutte le Forze dell'Ordine e anche delle Forze Armate per garantire che concretamente le decisioni siano rispettate e per sanzionare concretamente i contravventori".

"La Campania ha una diversa posizione riguardo le consegne domiciliari, che possono essere strumenti di diffusione del contagio. Nessuna mezza misura - ha proseguito De Luca - I casi dei singoli cittadini devono essere affrontati dai servizi sociali e dai piani sociali di zona. Bene la nomina di Arcuri. La centralizzazione e l'accelerazione nelle forniture mediche è indispensabile”.

Coronavirus in Campania

L'Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania ha comunicato intorno alle 19 di oggi che tra la notte scorsa e la mattinata odierna sono stati esaminati 87 tamponi presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno. 10 di questi sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.

Totale positivi in Campania quindi 157, di cui 2 guariti ed un deceduto.

Questo il riparto positivi per provincia. Provincia di Napoli: 100 (di cui 56 Napoli, 16 Asl Napoli 2, 28 Napoli 3); Provincia Caserta: 26; Provincia Salerno: 17; Provincia Avellino: 7; Provincia Benevento: 2; Altre province italiane: 5.

Due casi tra le comunità scolastiche

Due nuovi casi di Coronavirus hanno messo in allarme le comunità scolastiche, questa volta a Napoli. Si tratta di alunni, corpo insegnanti e personale Ata dell'Istituto Della Porta-Porzio (Tecnico per geometri) di via San Domenico (Soccavo). Secondo quanto riportato in un avviso firmato dalla Dirigente Professoressa Alessandra Guida, nella sede "si è verificato un caso di Coronavirus, conclamato". L'avviso è indirizzato ad alunni, docenti e genitori.

Il dirigente chiede dunque all'intera comunità scolastica di "rivolgersi alle strutture sanitarie di competenza" se qualcuno dovesse avvertire sintomi riconducibili al Coronavirus.

Mercalli

Discorso simile al Liceo Scientifico Giuseppe Mercalli (via Andrea D'Isernia). Qui un genitore di uno degli alunni è risultato positivo al Coronavirus. Il nucleo familiare sarebbe in isolamento domestico. Nel liceo è prevista una igienizzazione degli ambienti con pulizia e areazione dei locali. Per questo motivo sede centrale e uffici resteranno chiusi per due giorni, giovedì e venerdì.

Il decreto firmato dal Governo presieduto da Giuseppe Conte, infatti, sospende fino al 3 aprile l'attività didattica ma non le attività d'ufficio di ogni scuola. Sono quindi ancora in servizio personale Ata e dirigenti.

Caso in fabbrica

Sarebbe positivo al Coronavirus uno degli impiegati dello stabilimento Avio di Pomigliano. L'uomo, già a casa da qualche giorno, oggi avrebbe avuto la positività dopo il tampone. Preoccupazione all'interno dello stabilimento: molti addetti si sono riversati - riporta il Corriere del Mezzogiorno - all'esterno della fabbrica.

Allertati anche i carabinieri, che hanno cercato di riportare la calma tra i lavoratori. I sindacati chiedono la chiusura dello stabilimento per effettuare la sanificazione.