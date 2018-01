Piazza dei Martiri, rischia di chiudere uno dei locali storici: affitti troppo cari

“La chiusura definitiva del bar Le Arcate di piazza dei Martiri, causata da un rincaro insostenibile del contratto di fitto dei locali, costituisce un colpo durissimo al commercio di una delle zone principali della città. Bisogna tentare fino alla fine di impedire che un’azienda con oltre settanta anni di storia chiuda mandando in mezzo ad una strada sette famiglie. I lavoratori sono giustamente avviliti e chiedono alle istituzioni di attivarsi per quanto possibile. Facciamo appello a tutte le forze sane della città ad attivarsi per impedire la chiusura. Sottolineiamo infine che il caro-fitti sta diventando penalizzante per le aziende oneste del territorio. Un fenomeno da tenere assolutamente sotto controllo”. Lo hanno dichiarato il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il consigliere comunale del Sole che Ride, Marco Gaudini.