Crollo calcinacci, chiude la Galleria Laziale: Napoli spezzata in due

Crollo calcinacci nella Galleria Laziale, che congiunge Fuorigrotta a piazza Sannazaro. Sul posto è intervenuta la polizia municipale e poi i vigili del fuoco.

La Galleria, come riporta Repubblica Napoli, è stata transennata nella notte. Napoli spezzata in due. Gli automobilisti che vogliono spostarsi da Fuorigrotta in direzione centro cittadino, dovranno ripiegare sulla tangenziale o sul corso Vittorio Emanuele, già in emergenza per il folto traffico veicolare che lo invade ogni giorno.