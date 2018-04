Cessione Auchan, scontro lavoratori-azienda: in 200 trascorrono al notte nell'ipermercato

È scontro, ormai, tra i lavoratori e azienda all'ipermercato Auchan di via Argine. L'annuncio della cessione della struttura ha portato circa 200 persone – tra dipendenti diretti e dell'indotto – a trascorrere la notte nei locali in attesa dell'incontro previsto inizialmente alle 10 di stamane e poi posticipato.

L'azienda, perché questo avvenga, ha posto la condizione che i manifestanti liberassero la struttura. "I lavoratori – riferisce la segretaria generale della Filcams-Cgil della Campania, Luana Di Tuoro – non hanno alcuna intenzione di sciogliere il presidio. Siamo in attesa di un segnale dalla direzione aziendale per poter cominciare a discutere".

"Siamo oltremodo allarmati per la cessione avvenuta nottetempo dell'ipermercato Auchan di via Argine – protesta invece il segretario della Ugl Campania Gaetano Panico – In virtù della nostra massiccia presenza negli altri ipermercati della Campania, negli ultimi mesi abbiamo partecipato a tutti gli incontri nazionali di Auchan durante i quali erano emerse le criticità ma non ci era mai stata partecipata la volontà di cedere l'Ipermercato napoletano".

"Ci opponiamo pertanto a qualsivoglia chiusura – prosegue l'Ugl – e siamo pronti a scendere in campo assieme ai lavoratori che vorranno dare fiducia alla Ugl. La contemporanea cessione dei supermercati Coop a gruppi calabresi e campani sembra non essere frutto della casualità, a quanto pare la Gdo ha deciso di abbandonare questo questo territorio".