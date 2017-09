Un film sulla "Chimera" delle politiche abitative a Scampia. L'assessore Panini: "Entro l'anno abbattiamo le Vele" (VIDEO)

Ha riscosso successo alla 74esima Mostra di Venezia, presentato fuori concorso alla Giornata degli autori, il docufilm "La Chimera - Appunti per un film sulle Vele di Scampia". Si tratta di un corto, durata 20 minuti, che, come suggerisce il titolo, costituisce parte del materiale di un film in costruzione, firmato da quattro registi (Giovanni Dota, Matteo Pedicini, Walter De Majo ed Elio di Pace) con la produzione di Gianluca Arcopinto e Walter De Majo. Il film racconterà la storia dell'abbattimento delle Vele di Scampia, la lotta del Comitato Vele, da oltre trent'anni impegnato per la riqualificazione del quartiere e dell'intera area Nord.

A Venezia era presente anche il sindaco de Magistris: il pre-montato ha ottenuto consensi e destato curiosità negli spettatori. Oggi il corto è stato proiettato al Pan di via dei Mille, alla presenza dell'assessore comunale alle politiche abitative Enrico Panini. "Procederemo all'abbattimento delle Vele entro l'anno", ha dichiarato Panini. "Dovevamo farlo in estate ma ci sono stati dei rallentamenti per la pubblicazione del nuovo bando per la costruzione di altri 40 alloggi popolari". Ai nostri microfoni anche i registi Giovanni Dota ed Elio Di Pace e uno dei protagonisti, Omero Benfenati del Comitato Vele.