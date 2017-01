Ondata di gelo: "Restano chiuse ai clochard le porte delle chiese"

"Tutte le compagnie di trasporto e le società che gestiscono le stazioni dovrebbero prendere a esempio quel che sta facendo l’Eav per aiutare i senzatetto: a disposizione stazioni e pasti caldi”. Così il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.

"La scelta di impegnarsi per rendere meno difficile la vita dei senzatetto da parte della dirigenza e dei dipendenti dell’Eav, purtroppo, si scontra con le porte delle chiese, rimaste chiuse anche in questa ondata di freddo, andando anche contro le indicazioni di Papa Francesco che aveva chiesto la massima attenzione al punto da mettere a disposizione anche le auto dei penitenzieri per accogliere i clochard che vivono intorno al Vaticano".