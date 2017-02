La Chiesa di S. Nicola al Nilo inaccessibile: "Questo non è turismo"

"L'ingresso della Chiesa di San Nicola al Nilo ai Tribunali - denunciano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e Gianni Simioli della radiazza - è totalmente profanato e quasi impraticabile a causa della presenza di merci esposte per la vendita su bancarelle. La Chiesa e l'originario complesso conventuale che furono fondati nel XVII secolo sono addobbati all'esterno in modo invasivo, volgare e dannoso come una enorme bancarella e c'è un deposito fronte strada proprio posizionato al di sotto del luogo di culto che viene usato come deposito di queste cianfrusaglie".

"Una vicenda assurda e inaccettabile che sarebbe ancora più grave se queste bancarelle fossero abusive e vendessero merce rubata o illegale. Per questo abbiamo chiesto ai Vigili Urbani di effettuare una verifica e intervenire rapidamente. Questo di certo non è turismo", hanno concluso Borrelli e Simioli.