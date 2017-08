Chiedono un’informazione alla persona sbagliata: due 15enni rapinati alla Stazione Centrale

Due 15enni, provenienti dalla zona vesuviana, erano giunti a Napoli per mangiare un noto locale di Via Nazionale. I giovani, in Piazza Garibaldi, hanno chiesto a dei passanti quale strada percorrere per raggiungere la pizzeria, non essendo pratici di Napoli.

Purtroppo per loro, la domanda l’avevano posta ad un 29enne pregiudicato di Secondigliano, che, invece di fornirgli la giusta informazione, li ha indirizzati nella zona opposta, facendoli attraversare le strade del quartiere Vasto.

Giunti in Via Firenze, infatti, i due giovani hanno incontrato nuovamente il 29enne e l’amico che, vedendoli spaesati, gli hanno dato un’ulteriore indicazione errata, indirizzandoli in Via Milano.

E’ stato proprio in una zona più isolata di Via Milano che le due vittime sono state avvicinate dal 29enne e dal suo complice, che ha intimato di consegnargli quanto in loro possesso.

I due giovanissimi, a quel punto, sono scappati in direzione di Via Palermo, trovando riparo in un esercizio commerciale, dove è stata chiamata la Polizia.

Gli agenti della sezione “Volante” dell’U.P.G., impegnati nella zona per i controlli del territorio, hanno raggiunto le vittime in 5 minuti, conducendole in ufficio per sporgere denuncia.

Mentre la volante era in transito, innanzi alla Stazione Centrale di Piazza Garibaldi, che i due giovani hanno notato il 29enne, indicandolo agli agenti quale uno dei due rapinatori. I poliziotti hanno, dunque, arrestato l’uomo che sarà giudicato con rito per direttissima, perché responsabile del reato di tentata rapina.