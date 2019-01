Chiazza bianca a mare a Mergellina: pittura versata in acqua

Si tratta di un sversamento abusivo di un tombino in mare. La chiazza bianca apparsa poche ore fa a mare a Mergellina è materiale assimilabile a idropitture. A svelarlo è stato il consigliere comunale dei verdi, Marco Gaudini in un post su Facebook, facendosi portavoce delle risultanze dei controlli delle forze dell'ordine. Il rappresentante nell'assise comunale si è recato sul posto dove sono impegnati sia i tecnici dell'Arpac che i militari della guardia di finanza e gli agenti della polizia locale. Sono in corso i campionamenti per risalire con precisione al tipo di sostanza e circoscriverla.

IL VIDEO

«Dopo un'intensa opera di controlli e verifiche pare che l'enorme chiazza bianca derivi da uno sversamento abusivo in un tombino di materiale assimilabile ad idropitture. Sono in corso tutte le verifiche per accertare quanto accaduto e la natura del composto. Esprimo il mio sentito ringraziamento a tutti coloro che da questa mattina sono a lavoro per risalire agli autori di questo ignobile atto criminoso, che potrebbe mettere a rischio la salute del nostro mare». Queste le parole del consigliere dei Verdi che ha poi aggiunto: «Spero che i soggetti responsabili ricevano una severissima punizione per quanto hanno fatto».