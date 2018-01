Chiaiano, mille persone per la marcia contro la violenza

Ha riscosso buona partecipazione la marcia contro la violenza organizzata a Chiaiano dalle parrocchie San Giovanni Battista, San Nicola di Bari e Santa Maria a Piazza: tre fiaccolate, complessivamente mille persone circa, hanno raggiunto la stazione della metropolitana di Chiaiano (teatro dell'ennesimo episodio di violenza giovanile due settimane fa) dove le persone si sono raccolte in preghiera. Un modo per mettere in mostra i valori che sono alla base della comunità, passando per le vie principali del quartiere.



"Sono molto contento della risposta dei cittadini di Chiaiano scesi in strada a manifestare", ha detto il consigliere dell'ottava municipalità Amleto De Vito. "Le parrocchie locali si impegnano molto per il quartiere e allo stesso modo le associazioni di protezione civile e volontariato. Giovani che hanno scelto di aiutare il prossimo, perché Napoli è anche solidarietà e rispetto reciproco. Vedere questo è importante: significa avere ancora un po' di speranza e fiducia nel mio popolo".