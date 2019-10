Chiaia sommersa dai rifiuti: la denuncia (GALLERY)

"La situazione igienico sanitaria della Prima Municipalità è ben oltre i limiti della tollerabilità". Lo dichiara il presidente della Municipalità Francesco de Giovanni. "Intere zone sono già sommerse dai rifiuti. Ogni richiesta ad Asia riceve risposta negativa - ribadisce - perché i camion sono pieni e non si sa dove sversare".

"Da domani chiederemo all'Asl di intervenire per disinfettare i cumuli perché tra topi ed insetti la situazione è quasi fuori controllo" incalza de Giovanni, con il consigliere Addattilo. "L'amministrazione comunale ha responsabilità ben precise - rimarca poi de Giovanni -. Sta dimostrando, ancora una volta, incompetenza assoluta sulla pelle dei cittadini. Ed in questo grave contesto si aggiunge la follia di un contratto di servizio di Asia che l'amministrazione non fa rispettare. Il tutto a fronte della tassa sui rifiuti più cara d'Italia. Per non parlare dell'assurdo veto che il sindaco pose alla realizzazione del termovalorizzatore di Napoli est. Con un impianto del genere in attività oggi non ci troveremmo in queste condizioni".