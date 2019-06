Movida violenta a Chiaia: baby gang contro tre giovani

Tre giovani - 23, 21 e 20 anni - residenti in provincia di Napoli, sono stati aggrediti durante la scorsa notte, apparentemente senza motivo, da una 'baby gang' formata da circa 30 ragazzini. I fatti sarebbero avvenuti in vico Carrozzieri, a Chiaia. Qui, tra centinaia di giovani in strada per il sabato sera, un gruppo di ragazzini avrebbe prima provocato e poi picchiato i tre giovani. Le vittime sono state curate in ospedale e già dimesse, con prognosi che vanno dai sette giorni alle due settimane per contusioni e traumi cranici.

Al vaglio delle forze dell'ordine la loro versione. Gli aggressori sarebbero minorenni.