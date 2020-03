"Chi può metta, chi non può prenda": il cuore dei napoletani con il panaro solidale

Iniziativa lodevole a Napoli con il "panaro solidale" per combattere l'emergenza economica per il Coronavirus. "Chi può metta, chi non può prenda" è la frase che accompagna il panaro che ha l'obiettivo di aiutare chi è in difficoltà, puntando anche sulla generosità di chi si trova in condizioni economiche migliori.

Il panaro solidale si sta diffondendo soprattutto al centro storico, nei luoghi in cui la crisi economico-sanitaria si sente maggiormente.