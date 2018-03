"Chi l'ha visto?": questa sera ospiti i genitori di Rosa Di Domenico

Nuovo appuntamento con "Chi l’ha visto?", in onda mercoledì 7 marzo, alle 21.15 su Rai3. E’ tornata a casa Rosa Di Domenico, la 16enne di Sant'Antimo scomparsa a maggio.

Prima del rientro in Italia, era stata in Grecia e Turchia. Proseguono le indagini per individuare le responsabilità dell’uomo che l’aveva adescata su Facebook.

Le ultime novità arriveranno direttamente dai genitori, ospiti in studio, intervistati da Federica Sciarelli.