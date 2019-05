Agguato piazza Nazionale, Di Maio: "Chi ha ridotto così Noemi pagherà"

"Noemi ha ricominciato a respirare da sola. Questa è una notizia che mi riempie di gioia e di commozione. Una notizia che arriva nel giorno in cui lo Stato, con le forze dell’ordine, è riuscito ad arrestare i due criminali che l’hanno ridotta così e che vi assicuro pagheranno per il male che hanno fatto. Voglio ringraziare le forze dell’ordine e le autorità competenti che hanno contribuito alla cattura di questi due delinquenti: la procura e la questura di Napoli, i carabinieri, gli agenti della polizia di Stato e la Guardia di Finanza. Ma anche le strutture ospedaliere: i medici, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari, che hanno dimostrato il valore del loro servizio. Continuerò a pregare per Noemi e per i suoi genitori. Questa bambina, con la sua vicenda tragica, ci mostra che la lotta a ogni genere di mafia, a ogni genere di crimine deve essere la priorità, affinché nessun bambino, nessuna persona debba più rimanere vittima di questa violenza, vittima di una ferita di guerra tra criminali. Ogni bambino, e ogni cittadino di questo Paese ha il diritto di vivere al sicuro. E tutti noi, politici e istituzioni, dobbiamo lavorare ogni giorno affinché questo diventi realtà. Un abbraccio alla piccola e alla sua famiglia. Forza. Non siete soli".

Così, su facebook, il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio commenta l'arresto di Armando del Re, che per gli investigatori avrebbe fatto fuoco più volte nel corso dell'agguato dello scorso 3 maggio in piazza Nazionale, finendo per ferire gravemente la piccola Noemi, di soli quattro anni, che passeggiava con la nonna. Con lui è finito in carcere anche il fratello Antonio del Re, che sarebbe complice del fratello secondo la ricostruzione dei magistrati.