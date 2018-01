Treno diretto a Napoli travolge e uccide una persona in provincia di Salerno

Una persona di cui non è ancora stata resa nota l'identità né il sesso ha perso la vita dopo essere stata travolta da un treno regionale sulla linea Paola-Napoli, all'altezza del comune di Montecorvino (Salerno). Sospesa la circolazione tra Pontecagnano e Battipaglia. L'impatto mortale, sulle cui modalità sono in corso approfondimenti da parte delle autorità, è avvenuto poco dopo le 18.30. Lo rende noto l'Ansa.



Sul Regionale 2432 Paola - Napoli, si apprende da Ferrovie dello Stato, c'erano circa quattrocento passeggeri a bordo. Sono in corso gli accertamenti da parte dell'autorità giudiziaria per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Trenitalia ha istituito un servizio sostitutivo con autobus.