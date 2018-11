Jorit scopre il suo volto per la prima volta: la decisione dello street artist

Jorit ha mostrato il volto per la prima volta. Lo street artist napoletano, noto in tutto il mondo, ha svelato infatti questo pomeriggio la sua identità in occasione dell'inaugurazione del murales dedicato ad Ilaria Cucchi in via Verrotti all'Arenella.

"Ilaria Cucchi é un simbolo di resistenza, non solo per me ma credo per l'Italia. Non è solo la lotta di una sorella a cui hanno ucciso un fratello. La sua è una lotta di giustizia", ha dichiarato l'artista partenopeo a margine della cerimonia.

ILARIA CUCCHI: "MIO FRATELLO UCCISO ANCHE DALL'INDIFFERENZA"