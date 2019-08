Accusato dell'omicidio di un muratore ucraino: chi è l'evaso dal carcere di Poggioreale

È caccia all'uomo, in queste ore, per ritrovare il detenuto fuggito stamane in modo rocambolesco – ha usato una corda di lenzuola per calarsi – dal carcere di Poggioreale.

L'uomo scappato è il 32enne polacco R.L., ritenuto responsabile dell'omicidio di Iurii Busuiok, muratore 36enne di origine ucraina, incensurato, il cui cadavere è stato trovato la sera del primo dicembre 2018 in via Mario Pagano, con evidenti segni di coltellate alla gola e al torace.

Il 32enne è stato individuato cinque giorni dopo e fermato dagli agenti della Squadra mobile e dai carabinieri della compagnia Napoli Stella, con l'accusa di omicidio aggravato.

Interrogato, è stato condotto in carcere, a Poggioreale, dove è rimasto fino a questa mattina fino alla fuga al di là del muro di cinta sul versante della casa circondariale che dà su via Francesco Lauria.