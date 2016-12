Aperto il primo “charity shop” di Torre Annunziata

Si tratta della prima esperienza del genere a Torre Annunziata ed ha un obiettivo ambizioso: aiutare nella costruzione di un orfanotrofio in Burundi. È questa la mission del “charity shop” Murakoze Cane aperto dall'associazione “Don Pietro Ottena” con la collaborazione delle suore del Buon Pastore. Il negozio accetta le donazioni di oggetti usati o nuovi per poi rivenderli e destinare l'intero ricavato alla costruzione di un orfanotrofio in Africa. Un progetto a cui l'associazione già lavora da anni e ha come obiettivo quello di migliorare la struttura già esistente.

Il negozio è situato su corso Garibaldi, in pieno centro storico, e rappresenta una vera e propria novità per la cittadinanza e per quella zona troppo spesso nota in passato solo per la presenza della criminalità organizzata. È già aperto dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 17 alle 19 e 30. Chiunque voglia andare nel negozio e donare è ben accetto dai volontari. È fondamentale capire la differenza dei “charity shop” al cui interno si può solo donare o oggetti o un contributo andando al di là della vendita in senso stretto. Anche lo spazio del negozio è stato donato all'associazione in maniera completamente gratuita. L'associazione don Pietro Ottena da anni si occupa anche della mensa dei poveri cittadina.