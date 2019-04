Insigne 'punito' per l'atteggiamento contro l'Arsenal: futuro via da Napoli?

Secondo la Gazzetta dello Sport la mancata scelta di Insigne come titolare contro l'Atalanta sarebbe una sorta di 'punizione' di Ancelotti per il diverbio andato in scena dopo la sostituzione del capitano nella gara di giovedì scorso contro l'Arsenal. In quell'occasione il capitano del Napoli manifestò al tecnico la propria insofferenza perché "sostituito dopo un errore" e quindi esposto ai fischi. Ancelotti non avrebbe gradito la scena e avrebbe deciso di non schierarlo in campionato.

Uno scenario poco rassicurante: il futuro di Insigne e quello del Napoli sembrano divergere. Indiscrezioni di calciomercato vorrebbero il numero 24 azzurro vicino al Milan, che starebbe pensando a un'offerta sostanziosa: Suso più 40 milioni.