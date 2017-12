Cercola, il pensionato 70enne nascondeva 4 pistole e 2500 colpi: arrestato

I Carabinieri della tenenza di Cercola hanno tratto in arresto in flagranza di reato un pensionato 70enne di Cercola incensurato. L'uomo nascondeva in casa quattro pistole e circa 2500 cartucce di vario calibro. Le armi erano avvolte in alcuni stracci e nascoste nel garage. Le quattro semiautomatiche sono state sequestrate e l'uomo tradotto a Poggioreale.