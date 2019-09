Omicidio di Mario Cerciello Rega, scagionata l'insegnante: non fu lei a scrivere il commento choc

E' stata scagionata l'insegnante di Novara che, a fine luglio, finì al centro di polemiche e di un'inchiesta dell'Ufficio Scolastico dopo aver lasciato - dal suo profilo facebook - un commento definito 'vergognoso' sull'uccisione del vice Brigadiere Mario Cerciello Rega: "Uno in meno", recitava la frase che lasciò di stucco anche i due parlamentari leghisti Tiramani e Patelli. La donna ha consegnato alla commissione scolastica la dichiarazione di una persona che ha ammesso di essere l'autore del messaggio.

La donna aveva chiesto scusa in un primo momento, salvo poi asserire - come ha infatti confermato davanti alla Commissione scolastica - che il commento era stato lanciato da una persona che aveva avuto accesso alla piattaforma social utilizzando le sue credenziali. I due parlamentari avevano annunciato un'interrogazione al Ministero dell'Istruzione. "Questa signora di Novara, pare anche docente di liceo, ha pubblicato un commento semplicemente folle, di cui come cittadina e come insegnante sarà chiamata a rispondere nelle sedi opportune”, commentarono Tiramani e Patelli.