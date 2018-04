Varcaturo, evadono dai domiciliari per andare a scommettere: arrestati

I Carabinieri della Stazione di Varcaturo hanno tratto in arresto per evasione dai domiciliari un 24enne e un 23enne, entrambi residenti a Giugliano in Campania e reclusi ai domiciliari per concorso in violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due sono stati sorpresi dai militari dell'Arma all'interno di un centro ippico sulla via Domiziana. Si erano allontanati dall'abitazione a loro imposta dall'Autorità Giudiziariaa per andare nel citato centro a scommettere. Questa mattina saranno sottoposti a processo con rito direttissimo.