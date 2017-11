Sclerosi multipla, al Cardarelli il primo Centro del Mezzogiorno

E' il primo Centro per la sclerosi multipla del Sud Italia a ricevere la certificazione Iso 9001-2015. L'Ospedale Cardarelli di Napoli si attesta come struttura all'avanguardia per la diagnosi e la cura della malattia degenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. Ogni, anno al Cardarelli, giungono 700 pazienti affetti da sclerosi multipla. Oggi, è stato celebrato il raggiungimento della certificazione: "Il grande risultato - afferma il direttore generale del Cardarelli, Ciro Verdoliva - è vedere i pazienti arrivare al centro con le proprie gambe e non più in carrozzina come avveniva fino a poco tempo fa".