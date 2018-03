Licola, nel centro massaggi si nasconde una casa del sesso: arrestati i titolari

Un centro massaggi di Licola, Pozzuoli, aperto da 6 mesi, era tale solo nell’insegna affissa sulla porta d’ingresso. All'interno, infatti, i gestori lo pubblicizzavano nemmeno velatamente come luogo in cui essere oggetto di attenzioni particolari da parte delle massaggiatrici. In località Monterusciello, i carabinieri della stazione di Licola hanno fatto irruzione in un appartamento dove hanno sorpreso la ragazza che gestiva l’attività, una 24enne di Quarto e il suo socio, un coetaneo di Giugliano. Le massaggiatrici, anche loro giovanissime, sono una 21enne e una 27enne di Napoli. I militari hanno appurato che i due titolari si occupavano di accogliere i clienti e contrattare la prestazione, che veniva a costare tra i 60 ed i 100 euro, pagando poi alle ragazze appena 20 euro. Sequestrati la documentazione contabile dell’attività, l’incasso giornaliero e l’intero appartamento.

I due gestori sono stati tratti in arresto per sfruttamento della prostituzione in concorso e tradotti ai domiciliari.