Centro Direzionale, arriva la Ztl: cosa cambierà

Rivoluzione al Centro Direzionale: dal primo ottobre parte la Ztl 24 ore su 24, con controlli rigidissimi.

Saranno infatti installate telecamere in via Porzio e in via Taddeo da Sessa, con multe salate per i trasgressori. La Ztl, teoricamente attiva dal 2015, non è mai stata rispettata.

Le sbarre attualmente vandalizzate e inattive saranno dunque sostituite dal nuovo dispositivo di traffico con due varchi telematici. Potranno circolare al Centro Direzionale solo i veicoli delle forze dell’ordine, le vetture di emergenza e di soccorso, gli automezzi delle ditte incaricate alla raccolta dei rifiuti e le automobili autorizzate dei disabili.