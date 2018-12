Centri commerciali da incubo: è caos traffico per i regali last minute

L'esterno del centro commerciale Quarto Nuovo è soltanto uno tra gli esempi del traffico che in queste ore sta attanagliando Napoli e la sua provincia.

Come riportato da Cronaca Flegrea, fuori dal centro commerciale di Quarto ci sono lunghe code: tantissimi automobilisti hanno difficoltà a lasciare il parcheggio, con alcuni che lamentano addirittura attese anche di un'ora.

La situazione è simile negli altri centri commerciali della provincia e dell'hinterland, con una corsa al regalo di Natale last minute finita davvero in modo poco piacevole per i numerosissimi automobilisti sulle strade napoletane.