Tragedia nel centro commerciale, bambino di 5 anni resta mutilato

Un bambino di 5 anni è rimasto mutilato ieri sera nel centro commerciale 'La Cartiera' di Pompei. Secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano, il piccolo voleva gettare qualcosa in un cestino dei rifiuti e - per cause ancora da accertare - si è ritrovato con il dito mignolo mozzato. Le sue urla hanno attirato l'attenzione dei genitori e di tutti i clienti del centro commerciale. I soccorritori hanno recuperato il dito mignolo del piccolo, ma la corsa all'ospedale Santobono si è rivelata inutile: il bambino resterà mutilato, perché non è stato possibile riattaccare il dito alla mano.

Sul fatto indagano i carabinieri di Pompei, che dovranno ora appurare in che modo il dito del bimbo sia rimasto bloccato nel cestino fino al punto di staccarsi dalla mano.