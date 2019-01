Ponticelli intitola il Centro anziani a Vincenzo De Cicco

C'era mezza Giunta del Comune di Napoli e duecento cittadini di Ponticelli a celebrare la memoria di Vincenzo De Cicco, presidente della Circoscrizione locale dal '94 al 2006, scomparso nove anni fa. Con una petizione popolare, sostenuta da oltre 300 firme, la comunità di Ponticelli ha ottenuto che il Centro polifunzionale di Via Hemingway fosse intitolato al politico che ha unito tutti al di la dei colori politici.

Figura storica dei Ds nella zona orientale di Napoli, De Cicco ha ricevuto il saluto istituzionale del sindaco Luigi de Magistris e degli assessori Daniele, Gaeta, Clemente e Borriello. "Napoli Est e le altre periferie cambieranno in meglio da qui al 2021, anno di fine mandato, perché realizzeremo molte opere, soprattutto nell'ambito dei servizi" la promessa del primo cittadino.

"De Cicco si è sempre battuto per i più deboli della società, fino all'ultimo giorno" ha ricordato Salvatore Boggia, presidente della VI Municipalità, che ha approfittato della circostanza per chiedere un maggiore sforzo all'Amministrazione: "Nella periferia orientale mancano risorse e uomini. Il Comune dovrebbe avere un'attenzione maggiore. Basti pensare che i pochi uomini della polizia municipale non riescono a pattugliare un territorio così ampio".