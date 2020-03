Coronavirus, vietata anche la tumulazione delle ceneri: vanno conservate in casa

Il Comune di Napoli avrebbe - per evitare assembramenti e possibili nuovi contagi da Coronavirus - vietato la tumulazione delle ceneri. La notizia, confermata dagli addetti ai lavori, significherebbe che da oggi, oltre al già esistente divieto per i familiari di accompagnare i propri cari estinti all'interno del cimitero per la cremazione (regola già in vigore da una settimana: al massimo due persone per volta), non si potrà garantire la successiva tumulazione.

Le ceneri andranno dunque custodite in casa o in un deposito privato. "E' una notizia straziante soprattutto per i familiari", commenta l'imprenditore Fabio Bellomunno della nota ditta funebre. "Significa che chi muore in questi angoscianti tempi di Coronavirus non potrà essere salutato dai suoi cari, in alcun modo. Non si celebrano funerali, non si può accedere al forno crematorio, non si possono tumulare le ceneri. E' un'altra botta per i parenti dei defunti. La situazione è drammatica", aggiunge Bellomunno.

"Ricordo le parole di Papa Francesco: la Chiesa definisce buon cristiano chi porta le ceneri al cimitero. Oggi noi impediamo anche questo ai parenti dei defunti. La situazione è drammatica", conclude l'imprenditore.

