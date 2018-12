Anastasio alla cena del Napoli: "Canzone su Ancelotti? Non adesso"

Sorpresa alla cena del Napoli. Tra i primi arrivati c'è Anastasio, il rapper vincitore dell'edizione 2018 di X Factor. "Sono contento di aver regalato a chi mi ha ascoltato qualche momento di svago. Dopotutto, non sono molto diverso dai calciatori. Una canzone per Ancelotti dopo quella per Sarri? Con calma, non è che posso fare una canzone per ogni allenatoe che passa, altrimenti divento ripetitivo".