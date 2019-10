Poggioreale, tre boss col cellulare negli slip: la scoperta

Scoperta nel carcere di Poggioreale resa nota dal sindacato Osapp: alcuni detenuti avevano con loro dei microtelefoni nascosti negli slip. Verosimilmente, spiega il sindacato, trasmettevano messaggi a loro sodali.

A detenere i cellulari erano tre detenuti in regime di alta sicurezza perché “importanti” nello scacchiere camorristico. La situazione, spiega il segretario provinciale Osapp Luigi Castaldo “crea grosse difficoltà operative, e mette a repentaglio la sicurezza del personale di Polizia Penitenziaria”, oltre a consentire “ai criminali di organizzare ulteriori azioni illecite”.

Per Castaldo servono “pene severe e strumenti per l’individuazione”. Così il segretario regionale Vincenzo Palmieri: “Gli agenti lavorano, ormai, in uno stato d’insicurezza”.

Il segretario generale Leo Beneduci, infine, chiede “un segnale forte delle istituzioni: dimostrino che gli agenti sono servitori e non servi dello Stato”.