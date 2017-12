Celebrazioni Immacolata. Sepe e il ministro Pinotti: "Napoli può farcela"

"Napoli ha fatto passi avanti ma ancora molto deve essere fatto. Non dobbiamo piegarci agli aspetti negativi della città. Non dobbiamo perdere la speranza". Come da tradizione, il vescovo di Napoli Crescnzio Sepe "taglia" il nastro delle festività natalizie con il saluto alla città in piazza del Gesù nel girono dell'Immacolata. Accanto a lui, sul palco, il ministro della Difesa Roberta Pinotti: "Napoli è una città dalla bellezza impareggiabile. E' nella sua bellezza che deve trovare la forza di lasciare ndare quegli aspetti che ancora costituiscono un peso. Ma ha tutte le carte in regola per farcela. Anche sulla sicurezza, il Governo è sempre attento a Napoli".