Cavallo imbizzarrito semina il panico a Sant'Antimo: fermato da due persone

Paura, nella mattinata di ieri, a Sant'Antimo. Come riportato da Internapoli, un cavallo imbizzarrito aveva preso a vagare per la città con tanto di calesse al seguito.

L'animale è stato fermato nei pressi di via degli Aranci. A bloccarlo, due uomini: sono riusciti a portarlo in un vicolo cieco ed a calmarlo. Nella sua furia il cavallo aveva anche danneggiato un'auto in sosta.

Poco dopo il proprietario dell'animale si è fatto vivo e ha recuperato il cavallo fuggito ringraziando i due uomini che erano riusciti a fermarlo.