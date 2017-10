Cavallo di ritorno ad imprenditore: in manette

È accusato di aver messo in scena il cosiddetto “cavallo di ritorno” ad un imprenditore il 32enne arrestato dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli. L'accusa è di tentata estorsione e ricettazione e l'uomo è stato fermato grazie alla denuncia della vittima che ha organizzato con i carabinieri la “trappola” che ha portato all'arresto a Quarto del malvivente già noto alle forze dell'ordine.

Dieci giorni fa un autocarro del parco veicoli dell'imprenditore era stato rubato. Subito arrivò la richiesta estorsiva: 1.300 euro per ottenere la restituzione del mezzo. L'imprenditore si è subito messo in contatto con i militari che hanno organizzato lo scambio di denaro per arrestare in flagranza di reato il 32enne. Così è stato e il mezzo è stato restituito al proprietario mentre il pregiudicato è stato portato nel carcere di Poggioreale in attesa di comparire dinanzi al giudice.