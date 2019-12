“Dacci 1300 euro se rivuoi l'auto”: arrestati dopo la consegna dei soldi

Ieri pomeriggio, gli agenti del commissariato Poggioreale hanno ricevuto una segnalazione da parte di un uomo, che ha riferito di essere stato contattato telefonicamente da alcuni sconosciuti che chiedevano 1300 euro per restituirgli l'auto che gli era stata rubata lo scorso 20 novembre. Secondo le istruzioni, la somma avrebbe dovuto essere depositata sotto una vettura parcheggiata in via Buonocore.

Qui i poliziotti hanno organizzato un appostamento e, dopo che la vittima ha lasciato il denaro nel luogo indicato, hanno bloccato due malviventi; si tratta di

un 51enne, e del figlio, 27enne, napoletani con precedenti di polizia, i quali sono stati arrestati per estorsione. L’auto rubata e il denaro sono stati restituiti alla vittima.