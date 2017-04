Operazione "Febbre da cavallo": in manette due persone

I Carabinieri della stazione quartiere 167 hanno localizzato e tratto in arresto un 35enne ed un 25enne, entrambi già noti alle forze dell'ordine e destinatari di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip di Napoli in aggravamento del divieto di dimora in Campania, divieto che non avevano rispettato venendo più volte sorpresi dai militari dell'Arma in flagranza di violazione.

I due sono indagati nell’ambito dell’indagine “Febbre da cavallo”, culminata il 27 febbraio con l’esecuzione di 43 ordinanze cautelari che hanno sgominato una holding criminale con base a Scampia, specializzata in furti e rapine di mezzi di trasporto, auto, scooter e furgoni che venivano restituiti ai proprietari solo dopo il pagamento di un riscatto per la restituzione, il cosiddetto “cavallo di ritorno”.