Addetta alle pulizie napoletana nominata Cavaliere del Lavoro: la storia di Concetta

"Sono incredula, non me lo aspettavo, mi fa molto piacere, non credevo che a una persona normale potesse accadere questo": così all'Ansa Concetta D'Isanto, 57enne napoletana da tempo emigrata nel milanese, commenta la recente nomina come Cavaliere del Lavoro. Concetta ha ricevuto la prestigiosa nomina dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella perché sempre in prima linea nell'ospedale di Sesto San Giovanni, dove lavora, anche in piena pandemia.

"Fa parte di quella schiera di lavoratori che ha permesso alle strutture sanitarie di andare avanti nel corso dell'emergenza", recita la motivazione della nomina. Concetta ha due figlie di 27 e 23 anni e lavora nell'ospedale Multimedica da 15 anni circa. "Siamo molto orgogliosi della mamma che ha sempre tenuto fede al suo dovere e non ha cercato escamotage per stare a casa nonostante i rischi del Covid", hanno sottolineato i familiari.