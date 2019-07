Caos rifiuti: cava Giuliani finisce sotto sequestro

Era stata individuata come un sito di stoccaggio dei rifiuti per fronteggiare la chiusura di una linea del termovalorizzatore di Acerra. Da questa mattina è stata però posta sotto sequestro. È successo a cava Giuliani, l'area nella periferia di Giugliano scelta come sito di stoccaggio. Ad apporre i sigilli sono stati gli agenti della polizia locale che hanno riscontrato delle violazioni delle norme ambientali in particolare relative allo scarico delle acque.

Il blitz

Tutto è partito con il blitz di questa mattina quando sono stati controllati una serie di camion in fila per conferire i rifiuti. Una parte di essi perdeva percolato e così gli agenti hanno esteso i controlli anche alla cava. Il risultato è stato anche il sequestro di cinque auto-compattatori. A settembre potrebbe partire una crisi nella gestione dei rifiuti con la chiusura dell'impianto di Acerra per lavori programmati di manutenzione.